ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

<p><em>ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಕಲ ತಯಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಶೀಥಲಿಕರಣ ಘಟಕದ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 709/1ರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಕಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲಾ ಇದಾಗಲಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-30-493778124</p>