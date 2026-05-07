ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ 18ಕ್ಕೆ

<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ನಗರದ ಸಿಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕುಂಬಾರಿಗೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶವು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವೇ ವಿನಹ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶರಣರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊನಚಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಸೂತಕ ಪದವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ‘ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಟೀಕೆ ಮಾಡುವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಗಡಿಪಾರು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವು ಸುಖ್ಯಾಂತ ಕಂಡಿದೆಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ದೇಗುಲ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಮಠಾಧೀಶರು ಯಾಕೆ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನತೆ ಮಠಕ್ಕೆ, ಮದುವೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಒಂದೋಮದಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶಹಾಪುರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಗುಂಬಾಳಪುರ ಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶೀಲವಂತ ಶಿವಚಾರ್ಯರು, ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಕೆಂಭಾವಿ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಇಟಗಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರು, ನಾಗನಟಗಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಗ್ಗಿಯ ದೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆರ್,ಎಂ.ಹೊನ್ನಾರಡ್ಡಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಜಾಕಾ, ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಕರಣ ಸುಬೇದಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಯಾಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-30-706628763</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>