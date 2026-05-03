ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು, ‘ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು, ಶರಣರ ತತ್ವ ಉಳಿಸಲು’, ‘ಶರಣ- ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವು, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹವು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶರಣರ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ.ಶಟಗಾರ, ‘ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿಂದೆ ಶರಣರನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. 900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣರು ವೈದಿಕರ ವೇದ, ಆಗಮ, ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಾತ್ವಿಕ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಶರಣರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶರಣರನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕುಟಿಲ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಶರಣರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶರಣರಿಗೂ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂತ್ವದ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂದರೆ ಜನದ್ರೋಹ ಎಂದರ್ಥ. ಅದರೊಳಗೆ ಶರಣರನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರಣರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಶರಣರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದಂತೆ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ನೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿಂದುತ್ವ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಅಜಂಡಾವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ, ಚನ್ನಬಸು, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೋಣಿನ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಅನಿತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ, ಈರಮ್ಮ ಐಯ್ಯಾಳಕರ್, ಮರೆಪ್ಪ ಚಟ್ಟರಕರ, ಇಮಾಮ್ಮಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ಮಲ್ಲು ಬಳಿಚಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-30-1534765023</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>