ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿಸಿ ಶಹಾಪುರದ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು, ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವು. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಸುಗಮ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ ತಡೆವೊಡ್ಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಆದರು. ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು’ ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಯಂಕಮ್ಮ, ಮಲ್ಕಮ್ಮ, ಹುಲ್ಗಮ್ಮ, ಶರಣಮ್ಮ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-966373246</p>