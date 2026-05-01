ಕಳಪೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಕೆ: ಆರೋಪ

ಶಹಾಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ-ಶಿರವಾಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕಳಪೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಬಿಸಾಬ್ ಶಿರವಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿರವಾಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>