ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರವಾನೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಪರದಾಟ

ಶಹಾಪುರ: ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆಯೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹70 ಭರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಭಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚೆ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಮಹ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಚೆ ತಲಪಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾತ್ರ 15-20 ದಿನ ಆದರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಾಂಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಗುಲುತ್ತಿಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ಉಮೇಶ ಮುಡಬೂಳ.</p>.<p>ಅಂಚೆಯ ಸೀಲ್ಗಳೂ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಸವೆದು ಹೋಗಿವೆ. ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲ ಮಾನದಂತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮೈದಡವಿ ನಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೀಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಕೊಂಗಂಡಿ.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>