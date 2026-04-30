‘ಎದೆಗುಂದದಿರಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ’

ಗುರುಮಠಕಲ್: 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಎದೆಗುಂದದಿರಿ, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಪುರ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗ ದೇವರು ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮೊಡೆ ಇದ್ದು, ನನ್ನಿಂದಾದ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ(ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಾಸಕರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಗೋಳ, ಕೊಂಕಲ್, ಜಿ.ಬಿ.ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ, ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಭೀಮಸೇನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಸವರಾಜ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕಟಕಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿರೇಟಿ, ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗವಿನೋಳ, ಬಾಲಪ್ಪ ದಾಸರಿ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬೂದೂರು, ವೀರೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>