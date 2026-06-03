‘ಸಿದ್ದು–ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹವಿಲ್ಲ’

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಭದ್ರರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 37 ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಮೇಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತನು, ಮನ, ಧನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2 ಬಾರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, 2 ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಹೊರಬರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಹಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮೇಗೌಡ ಮರಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ, ಸಾಬಣ್ಣ ಗೊಂದೆನೂರ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಶಿವನೂರು, ಬೀರೇಶ ಚಿರತೆನೋರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-30-2032901838</p>