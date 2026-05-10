ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂವೇದನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನೂ ದೂರವಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (ಎಂಸಿಎಚ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಜನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ (ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥೆರಪಿ–ಎಸ್ಐಟಿ) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದ, ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸಲಾರದ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ, ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದ, ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದ, ನರಮಂಡಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ ಇರುವ, ಚಂಚಲ ಮನಸು ಮತ್ತು ಅತಿ– ಕಡಿಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತಹ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ 'ಯಿಮ್ಸ್'ನ ಎಂಸಿಎಚ್ ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಎಂಸಿಎಚ್ ಆವರಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶೀಘ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ 400 X 600 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೊಠಡಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಜನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹ 33.40 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಸಹಿತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕು, ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ತೂಕದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳು, ಬಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚಲನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಥೆರಪಿ ಸ್ವಿಂಗ್, ಥೆರಪಿ ಬಾಲ್, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಏರಿಳಿತ ಇರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಬಾಲ್ ಪಿಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದನೆಗಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಬಣ್ಣ– ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಸೆನ್ಸರಿ ವಾಲ್, ಪ್ಯಾನೆಲ್, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಮರಳಿನ ತಟ್ಟೆ (ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇ), ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾದ ನೆಲಹಾಸು, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನಯವಾದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಿತರ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವರು. ನಡೆಯಲು ಆಗದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯೂ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶೀಘ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ