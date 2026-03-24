‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರಿನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆ ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ನೀಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರು ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಿಖರವೇರಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಭಗಳಾಂಭಿಕೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡ್ಯೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕುರುಹುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕಲ ಪೂಜಾ, ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲದ ವೈದಿಕರಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಪ್ಠಾಪನೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪೂಜೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಶ್ಲೋಕ್, ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳ, ಸಂಗೀತದ ನಿನಾದ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಹಾಪುರದ ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಟ್ನಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೇತ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಚೆನ್ನೂರ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಯಲ್ಹೇರಿ, ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಮೋಸಂಬಿ, ಮಹೇಶರಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಬಲಾದಿ, ಅನಂತಪ್ಪ ಯದ್ಲಾಪೂರ, ಶರಣಗೌಡ ತಂಗಡಗಿ, ಓಂಕಾರ ತಿವಾರಿ ಸೈದಾಪುರ, ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-30-1948662829</p>