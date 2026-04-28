51 ಶಾಲೆಗಳ ‘ಶತಕ’ ಸಾಧನೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, 51 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 85 ಶಾಲೆಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 51 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿವೆ.

ಅನುದಾನರಹಿತ 35 ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 6 ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ 5 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದವು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಕೂರು, ಗಂಗನಾಳ, ಹೊಸಕೇರಾ, ಕೊಲ್ಲೂರು (ಎಂ), ಶಿವಪುರ, ಕಾಡಂಗೇರಾ, ಅಲಿಪುರ, ಬಳಿಚಕ್ರ, ಬಸವಂತಪುರ, ಬೆಳಗೇರಾ, ಮೋಟ್ನಳ್ಳಿ, ಕಡೇಚೂರು (ಆರ್ಎಂಎಸ್ಎ), ಕೊಟಗೇರಾ, ಎಚ್ಎಸ್ ಮುದ್ನಾಳ, ಮುಂಡರಗಿ, ನಸಲವಾಯಿ, ಚಂಡ್ರಕಿ, ಸೈದಾಪುರ, ಯಲ್ಹೇರಿ, ಯಲಸತಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿಯ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ವಡಗೇರಾ, ಉಕ್ಕಿನಾಳ, ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿರವಾಳ, ಸಂಗಮ, ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಲನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ; ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ; ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಕುಣಿಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ; ಸೈದಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಂದಳಿಯ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿಯ ಗುರುಮಠಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಗಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 51 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪೇರಿಂಗ್, ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ದತ್ತು, ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿ, ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯ ಓದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ