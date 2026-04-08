ಡೀಸೆಲ್‌ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ

ಯಾದಗಿರಿ: ಸುರಪುರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜಾ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತೆರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾವ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಬದಲು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲಿ, ರಾಜಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ನಾಯಕ, ಜಾನ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>