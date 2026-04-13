ನೇಮಕವಾಗದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ; ಆರೋಪ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 2026–31ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ, ಕಚೇರಿಯೂ ತೆರೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಪಸಾದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದಾವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವೇ, ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಬನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಂಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, 'ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ತಂಡದವರು ಗೌಪ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಪುರುಷ ಹಾಗೂ 3 ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ ರದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಸಪ್ಪ, ತಾಯಪ್ಪ, ರಮ್ಯ ಎಚ್.ಕೆ., ನಾಗಪ್ಪ, ಮಂಜುಳಾ ಅಜನಾಳ, ಸುವರ್ಣಾ ರಾಠೋಡ, ಗುಂಡೂರಾವ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕಲ್ಪನಾ, ಸುರೇಖಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>