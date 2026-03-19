ಯಾದಗಿರಿ: ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಯಾದಗಿರಿ: ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಮಶಮ್ಮ ದೇವಿ, ಗಾಳಿ ಮರಗಮ್ಮ, ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ದೇವರ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಹಿತ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ಛತ್ರಿ, ಛಾಮರ, ಜಾಗಟೆ, ಹಲಗೆ, ಡೊಳ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಾದನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಯುವತಿಯರು ಕಳಸ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ: 'ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಯುಗಾದಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಿಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೀರಿಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಂಗುರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಂಗುರಿ ಹಾಗೂ ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಮೈಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ: ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪೂರದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಹರಿದು ಬಂದಿತು.

ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೈಲಾರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊನ್ನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ