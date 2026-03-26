ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 30ರಿಂದ

ಯಾದಗಿರಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರವರೆಗೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಚಾರ ಘೋಷಣೆಯಡಿ ನಗರದ ಶಹಾಪುರ ಪೇಠದ ಸಿನ್ನೂರ ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಜಂಗಮದೆಡೆಗೆ', 'ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ' ಹಾಗೂ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ' ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾ ಮಠದ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಣ್ಣೂರ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ಇಂದುಧರ ಸಿನ್ನೂರ, ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಗುಂಡಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-30-1731268521