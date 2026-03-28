ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಪ್ಪೆಗೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ದರವು ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಹಂತಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸುರಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ರೈತ ಬಲರಾಮ ರಾಠೋಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಫಸಲನ್ನು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಖರೀದಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸುರಿದು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 150ರಿಂದ ₹200 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು, ₹100ರಿಂದ ₹150 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ₹100ಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದಷ್ಟು ಫಸಲು ಖರೀದಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಗದೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾದಗಿರಿ, ಶಹಾಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ₹1,200 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹುದ್ದೆ ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ₹250ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು. ಎರಡ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಸಹ ಫಸಲು ಕಟಾವು ಕೂಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಫಸಲು ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬಲರಾಮ ರಾಠೋಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ₹100ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಟೊಮೆಟೊ ₹80ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>