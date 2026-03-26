‘ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಯಿಮ್ಸ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಜನಜಾಗೃತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ಷಯ' ವಾಸಿ ಆಗುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಹೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಕ್ಷಯ ಪೋಷಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1000 ಕ್ಷಯರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು'ಎಂದರು</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ರಾಯಚೂರಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಯಿಮ್ಸ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಂದೀಪ ಎಚ್. ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಟಿಬಿ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ 20 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೊಂಕಲ ಪಿಡಿಒ ಸರಸ್ವತಿ, ಗೋನಾಲ ಪಿಡಿಒ ಸಿ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಳಾರ ಪಿಡಿಒ ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಾಲಗೇರಾ ಪಿಡಿಒ ಶಿವರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಯಿಮ್ಸ್' ಎಚ್ಒಡಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶತಜ್ಞ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ನವಾಜ್ ಉಮರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಲಕ್ಷಣ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಡಿ.ಬಿ.ಅಲ್ಲೂರ, ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕಲಾಲ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-30-135548629</p>