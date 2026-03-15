5 ಬಾರಿಯ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು 6ನೇ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫೇಲಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಐದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದರಿಂದ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಕಿತು...'

ಇವು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 2025ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 82ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಗರದ ಸಂದೀಪ ಬಾಡದ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು.

ನಮ್ಮದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ. ತಂದೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಅಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಓದುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು.

ಪಿಯುವರೆಗೆ ಶಹಾಪುರದ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಡಾ.ಎಐಟಿ) ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. 'ದೇಶ ಸುತ್ತಿನ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು' ಎಂಬುವಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ.

ಪದವಿಯ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಗದೀಶ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಲಕಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಪಾಠಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತು ಓದುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು. ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿತ್ಯ ಆರೇಳು ಗಂಟೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ.

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ನೋಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲಗಳು ಏನು? ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆಯವರ ನೋಟ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನದೆಯಾದ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೈಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಎನ್ಸಿಇ