ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ತಡೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಉಳಿಸಲು, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 'ಎಫ್ಐಡಿ' (ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 2.04 ಲಕ್ಷ ರೈತರು 'ಎಫ್ಐಡಿ' ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ 4.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 2.32 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 19ರ ವರೆಗೆ 2.04 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 32 ಸಾವಿರ ರೈತರ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ಐಡಿ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

'ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಪಹಣಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಭೂಮಾಪಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಫ್ಐಡಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಅತಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗದೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವತ್ತ ರೈತರು ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-30-1316357204