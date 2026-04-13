ಸೋಮವಾರ, 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ವಡಗೇರಾ: ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ಹೈರಾಣ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆದರಿದ ಜನ; ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏರಲಿದೆ ತಾಪಮಾನ
ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:27 IST
Last Updated : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:33 IST
‘ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಬೇಡ’
‘ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ವಾಂತಿ–ಬೇಧಿಯಾಗುವ ಸಂಭವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಂಪು ಪಾನಿಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಳುವಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ.
