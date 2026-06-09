ವಡಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ

<p><em>ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ</em></p>.<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಮಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾನುವಾರ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ, ವಡಗೇರಾದಿಂದ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗಡ್ಡೆಸೂಗುರುದಿಂದ ಶ್ರಿರಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕಮಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಬೀರನಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ತಮಗೆ ಒಣ ಮರಮ್ ಬೇಕಾದಾಗ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮರಮ್ಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ತೆಗ್ಗು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಂತರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸು ವುದಿಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮರಮ್ ತೆಗೆಯಲು ಇಂತಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಲ್ಲ. ನಿಯಮದಂತೆ 12 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಮರಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, 50 ರಿಂದ 60 ಅಡಿ ಆಳ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮರಮ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗುಂಡಿಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತೆಗೆದಾರರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಇದರ ಜತೆಗೆ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಯಮದಂತೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಮರಮ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-30-1885212952</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>