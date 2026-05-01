‘ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ನೋಟಿಸ್’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಲಾದ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವರ್ತೂರ ಪ್ರಕಾಶ ಯುವ ಘರ್ಜನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕೂರ ಅಶೋಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹6,080 ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಿ.ಪಂ. ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಇಒ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>