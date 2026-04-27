<p><strong>ವಡಗೇರಾ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 885 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 795 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 89.83 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 29 ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಾ, ಬಿಳ್ಹಾರ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ, ತುಮಕೂರು, ನಾಯ್ಕಲ್, ಕೊಂಕಲ್, ಹಾಲಗೇರಾ, ಹಯ್ಯಾಳ(ಬಿ), ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಟಿ.ವಡಗೇರಾ, ಐಕೂರು, ಕಾಡಂಗೇರಾ(ಬಿ) ಶಿವಪುರು, ಕುರಕುಂದಾ, ತಡಬಿಡಿ ಹೀಗೆ 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಗೇರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕುರಕುಂದಾ, ಕೊಂಕಲ್, ತುಮಕೂರು, ಬಿಳ್ಹಾರ, ಐಕೂರು ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ‘ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಕೂರು, ಕಾಡಂಗೇರಾ(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಶಿವಪೂರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರೆತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ, 3 ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಸಾಹು ಕರಣಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ</span></div>