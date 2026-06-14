ಯಾದಗಿರಿ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕು’ ಚಟುವಟಿಕೆ

<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 17 ‘ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ’ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 8, 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಶಶಿಧರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ‘ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕು’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶಶಿಧರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು , ‘ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದಾವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕು’ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡಗೇರಾ, ಕೊಂಕಲ್, ಬಿಳ್ಹಾರ, ತುಮಕುರು, ಐಕೂರು, ಹಾಲಗೇರಾ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ, ಹಯ್ಯಾಳ(ಬಿ) ತಡಿಬಿಡಿ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಕುರಕುಂದಾ, ನಾಯ್ಕಲ್, ಉಳ್ಳೆಸೂಗುರು, (ಟಿ) ವಡಗೇರಾ, ಗೋನಾಲ, ಕಾಡಂಗೇರಾ(ಬಿ) ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕು’ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ಸಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಮುದುಕಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಯಂಕಣ್ಣ ಬಸಂತಪೂರ, ಸಾಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-30-110746554</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>