ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ವಾಹನವು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರ ಹಳೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಸಂಬಂಧ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಬೀದರ್ನಿಂದ 13ರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ವಾಹನವು 15ರಂದು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಚಟ್ಟೇರಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರದಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನಕ್ಷಸ್ಥರು, ಗುಳೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ನಗರದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಲಿತ, ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹಮದ್ ಸಲೀಂ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಮನಿ, ಸೈದಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಗೀತಾ ಹೊಸಮನಿ, ಪರಶುರಾಮ, ಗೋಪಾಲ ಕೆಳಗೇರಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಬಾಲರಾಜ ಖಾನಾಪುರ, ಮಲ್ಲೇಶ ಅನಸೂಗುರು, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅನಸೂಗುರು, ಸಾಬಣ್ಣ ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರನಾಳ, ಶರಭು ವಡಗೇರಾ, ಹಣಮಂತ ಗುರುಸುಣಗಿ, ರೆಡ್ಸನ್ ನಾಲವಾರ, ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಟೇಕರ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-30-173116543</p>