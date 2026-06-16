ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಜಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಂಬುದು ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲು– ಗೆಲುವು ಅಡಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುವುದು ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ನೆರವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರಳ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಹಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಸಬೇಕು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೇಳುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ 6.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ವಿವರ, ಅದರಲ್ಲಿನ ನುಸುಳುಕೋರರ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಡಿಲೀಟ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು, ತಳ ಸಮುದಾಯದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರುವುದು ಏಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ’ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಾ ಎಂಬ ಸರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತ್ಯಂಪೇಟ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರಕರ್, ಬಾಷುಮೀಯಾ ವಡಗೇರಾ, ಗೋಪಾಲ ತಳಗೇರಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಮಾಯಾ ಎಸ್.ಆರ್. ನಾಯಕ, ದುರ್ಗೇಶ, ಇರ್ಫಾನ್, ವಾದ್ಮೀಯಾ, ಜುಲಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ, ಭೀಮಣ್ಣ ನಗನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-30-673034118</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>