ಯಾದಗಿರಿ: ಮತಾದರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9.63 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆರಂಭಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,53,387 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಮೇ 11ರ ವೇಳೆಗೆ 9,63,162 ಮಂದಿ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಶೇ 91.43ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ 90,225 (ಶೇ 8.56ರಷ್ಟು) ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಹೆಸರು, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ, ಎರಡೆರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

2002ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದವರು ಆಗ ವಾಸವಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು, ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ನೀಡಬೇಕು. 2002ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲದವರು ಅವರ ತಂದೆ / ತಾಯಿ / ಅಜ್ಜ / ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ವಾಸವಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು/ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಬಿಎಲ್ಒ) ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,134 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿವೆ. ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 2002 ಹಾಗೂ 2022ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಎಲ್ಒ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಹರು ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪದಂತೆ, ಅನರ್ಹರು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-30-1964549619