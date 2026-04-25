ನಿತ್ಯ ಚಿಂದಿ ಆಯುವುದೇ ಕಾಯಕ

ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ

ವಡಗೇರಾ: ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ತಗಡು (ಟೀನ್), ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ₹ 25 ಕೆಜಿ, ಕಾಗದದ ರಟ್ಟುಗಳು ₹ 2 ರಿಂದ ₹10 ಕೆಜಿ, ತಗಡು(ಟೀನ್) ₹19 ರಿಂದ ₹20 ಕೆಜಿ, ಕಾಲಾಮಾಲ್ (ಟಿವಿ, ಕೂಲರ್, ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊದಿಕೆ) ₹5 ಕೆಜಿ ಯಂತೆ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ ಯಿಂದ 20 ಕೆಜಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ₹250ರಿಂದ ₹300 ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ (ಗಂಡ –ಹೆಂಡತಿ) ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹600 ಗಳಿಂದ ₹700 ಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

'ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3-4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ₹ 250 ಗಳಿಂದ ₹ 300 ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಚಿಂದಿ ಆಯುವುವರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹ 8 ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾಗಲಿ ಇವರನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಇವರು ಸಹ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬುವದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರೀಕರ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-30-137411097