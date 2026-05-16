ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ

ಯಾದಗಿರಿ:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ (ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್) ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದ ಕೆರೆ ಗೇಟ್' ವಿಶೇಷ ವರದಿಯು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮೇ 3ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈಚೆಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮರಳು ಸಹ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುದಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೇವಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>