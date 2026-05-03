6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದ ಕೆರೆ ಗೇಟ್

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಗಿಡ, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಂದಕಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಗೇಟ್....

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ (ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್) ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.

'ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಬಲಬದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ₹ 1,000, ₹ 2,000 ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ತಂದರು. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಆಗದೆ ತಂದಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರಗಂಟಿ ಬಾಷಾ ಖಾದ್ರಿ ಇನಾಂದಾರ್.

'ಭತ್ತದ ತೆನೆಯು ಹಾಲು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ತಂದಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಐದಾರು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಹರಸಾಹಸ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ: 'ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ತಲುಪಲು 48 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ಗಳು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ತುಂಬ ನೀರು ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಹ ಸಿಗದೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 50 ಚೀಲ ಬೆಳೆಯುವವರು ಈ ವರ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 25 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಗಾಂಪಲ್ಲಿ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಅಡಿಗಳು ನೀರು ಬಂದರೆ ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ, ಹಗಲು– ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-30-1917267485