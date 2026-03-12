ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಯಾದಗಿರಿ: ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟಿ, ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಇಲಿಯಾಸ್‌ ಪಟೇಲ್‌
ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲಿಯಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ  ಕೆಲಸ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುವುದೇ.
– ಆಶಯ ರಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಸ್ಥಳಿಯ ನಿವಾಸಿ
YadgirEnvironment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT