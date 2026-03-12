ಯಾದಗಿರಿ: ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ

<p><strong>ಕೆಂಭಾವಿ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ದಿನೇದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲವಂತೂ ಬಸವಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಲ್ಟಾಪ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಹತ್ತಾರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಲಿಯಾಸ ಪಟೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಿಯರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಬಸವಳಿದು ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವ ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಸವಳಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾಸ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬಾಟಲಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆ:</strong> ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ನಿರಂತರ ಸೇವೆ</strong>: ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲಿಯಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಲಸ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುವುದೇ.</blockquote><span class="attribution">– ಆಶಯ ರಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಸ್ಥಳಿಯ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>