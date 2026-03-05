ಯಾದಗಿರಿ: 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.47 ಕೋಟಿ ಜಮೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ₹1.47 ಕೋಟಿ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚಾಮಾ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವೀದ್ ಖಾನ್ (30), ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಖಾತೆ (924020006030512) ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಅದು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಾವೀದ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾದಗಿರಿ ಸೈಬರ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ತಡೆ (ಸೆನ್) ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಡಿಜಿಪಿಯವರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 368 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾವೀದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 18 ಮಂದಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ (ಫ್ರೀಜ್) ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ ₹51 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೆಹಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿ ಇತರೆಡೆಗಳಿಂದಲೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾವೀದ್ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಅ.16ರವರೆಗೆ (15 ದಿನಗಳು) ₹1.47 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಖಾತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.47 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದೂರು ಬಂದ ₹51 ಲಕ್ಷವೂ ಇದೆ. 2024ರ ಅ.16ರಂದು ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಹೋದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ.</p>.<div><blockquote>- ಜಾವೀದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆ ‘ಮ್ಯೂಲ್’ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>