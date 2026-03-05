ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಯಾದಗಿರಿ: 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.47 ಕೋಟಿ ಜಮೆ

ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ ದೂರು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:27 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
- ಜಾವೀದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆ ‘ಮ್ಯೂಲ್’ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ‌
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT