ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಯಾದಗಿರಿ: 65 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಜಲದಾಹ

ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ; ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬರಿದು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagirDrinking Water Crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT