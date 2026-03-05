ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯಾದಗಿರಿ ಜನ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ನಗರದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಗೆಯ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ.ಜೆ. ಹಾಡುಗಳ ನಾದ, ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯ ಕಲರವ, ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಗುಂಪು– ಗುಂಪಾಗಿ ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಸಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ನಲಿದಾಡಿದ ಯುವಕರು, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಡಿ.ಜೆ. ಹಾಡುಗಳ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು...</p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಕಾಮ ದಹನದ ಮರುದಿನ ನಡೆದ ರಂಗಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಇಡೀ ನಗರ ಬಣ್ಣಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಪುಟಾಣಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರು. ನಗರದ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯೂ, ಬಡಾವಣೆ, ವೃತ್ತಗಳು, ಸಂದಿಗೊಂದಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಡಿದವು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚಕಾರಿ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಯುವಕರು ಚಕ್ಕರಕಟ್ಟ, ಮೈಲಾಪುರ ಅಗಸಿ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಹಳೇ ಅಗಸಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಯುವಕರು ಗುಂಪು– ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದರು.</p>.<p>ಯುವಕರು ದಂಡು ತಾವೇ ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ತಲೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರು. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಡಿ.ಜಿ. ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ನಲಿದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಸಿಹಿ ಸವಿದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಲಬೋ, ಲಬೋಲೋ... ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರು, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ನೌಕರರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260305-30-67448132</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>