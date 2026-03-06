ಯಾದಗಿರಿ| ಕೋಳಿ ಅಂಕ: ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೋಗಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, 28 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಮನಾಳ ತಾಂಡಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ (40), ರಸ್ತಾಪುರದ ಮಾನಯ್ಯ ಆರಬೋಳ (28), ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೋಪಣ್ಣ (25) ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ (19) ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ಕೆ.ಪಿ ಅವಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಮನಾಳ– ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತ ಬದಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಪೊಂದು ಕೋಳಿಗಳ (ಹುಂಜ) ಮೇಲೆ ಜೂಜುಕಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ಕೋಳಿ ಗೆದ್ದರೆ ₹ 100, ನಿನ್ನ ಕೋಳಿ ಗೆದ್ದರೆ ₹ 200 ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯ ಜೂಜಾಟ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ₹ 2.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಬೈಕ್ಗಳು, ₹ 1,650 ನಗದು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹುಂಜಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h3>₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಜೆಸಿಬಿ ಜಪ್ತಿ</h3>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇಮನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಿದ್ದ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಸುರಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಾ ಸುಬೇದಾರ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ಹೇಮನೂರು ಸಮೀಪದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಓಡಿ ಹೋದರು. ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>