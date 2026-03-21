ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸತನದ ಯಗಾದಿ ಆಚರಣೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೂಜೆ

<p> <strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ, ಹರುಷ, ಹುರುಪನ್ನು ತರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಂಜ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಹೋಳಿಗೆ, ಶಾವಿಗೆ ಊಟದ ಜತೆಗೆ ‘ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ’ದ ಪಾನಕ ಸವಿದರು. ಬೇವಿನ ಹೂಗಳು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು, ಬೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೇವು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಐದು ಸುತ್ತು ಗಳೇ ಹೊಡೆದರು.</p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಸಂತ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸತನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಯುಗಾದಿಯ ಬಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಕ್ತರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ವಿವಿಧ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಗಂಧ ಲೇಪನ</strong></p><p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಬುಧವಾರ ಯುಗಾದಿ ಅಮವ್ಯಾಸೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಲಿನ ಮಠದ ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜಲ ತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಸುಂದರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಗಂಧ ತೇಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಗಂಧ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಧೂಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಿನ ಗುಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಧ ಲೇಪಿಸಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p> <p><strong>ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕೇತ</strong></p><p>ವಡಗೇರಾ: ‘ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಮುಖ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಾವೇಣಿ ಭೀಮಾ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾವೇಣಿ ಭೀಮಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 108ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯುಗಾದಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯವೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಚಕ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾತಕೇಡ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಡಗುಂದಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ಶಿವನೂರು, ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿವನೂರು, ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಶಿವಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಕಾಟ್ರಪಲ್ಲಿ, ಸೈದಪ್ಪ, ಮರೆಪ್ಪ ತೋಟದ, ಮಲ್ಲು ಶಿವಪೂರ, ಸೂಗಪ್ಪಗೌಡ, ಜಿಂದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<h2>ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ </h2><p>ಕೆಂಭಾವಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನ ವಲಯದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಬಣ್ಣ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು.</p><p>ವಲಯದ ಮಾಳಹಳ್ಳಿ, ಯಡಿಯಾಪೂರ, ತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ-ಶಖಾಪೂರ, ಯಕ್ತಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವಂದಗನೂರ, ಆಲ್ಹಾಳ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.</p><p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಮದಹನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದಾಟವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಮರು ದಿವಸ ಆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು.</p><p>ಯಡಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ, ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗು ಸಾಹುಕಾರ, ಅಂಮೃತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವರಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಸಿದ್ದು, ಮಾನಯ್ಯ ರಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲು ಮಡಿವಾಳರ, ಶಾಂತಯ್ಯಮುತ್ಯಾ, ಈರಯ್ಯ ಮುತ್ಯಾ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣದಾಟವಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><h2>ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ</h2><p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹೈಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ತುಮಕೂರು, ಗೋಡಿಹಾಳ ಅಜ್ಜುಣಗಿ, ಗಡ್ಡೆಸೂಗುರು ಬಿಳ್ಹಾರ, ಕುಮನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಯುಗಾದಿ( ಓಕುಳಿ) ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಣ್ಣದಾಟವಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಹೈಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಯುವಕರು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಣ್ಣದಾಟವಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p> 