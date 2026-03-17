ಯಾದಗಿರಿ: 1,762 ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ!

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:10 IST
Last Updated : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:10 IST
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3300 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ, ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತರಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಡವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
- ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ದೋಖಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
