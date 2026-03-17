ಯಾದಗಿರಿ: 1,762 ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ!

ಯಾದಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 2,000 ಸಹಾಯಧನವು ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,64,419 ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 2,57,379 ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾದವರ ಪೈಕಿ 4,083 ಮಂದಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ 1,792 ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 9,718 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೆ ₹ 2,000 ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 9,718 ಕಂತುಗಳ 1,792 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹ 1.71 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಸತ್ತವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಸತ್ತವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಂತಹ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಎಂಐಎಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಬಿಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಚೇರಿಯ ನೌಕರರು.

ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 27 ಮಂದಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12, ವಡಗೇರಾದಲ್ಲಿ 9, ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ, ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಗುರುಮಠಕಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರ'

'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಚೆಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ