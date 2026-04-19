ಮೃತ್ಯುಕೂಪವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು–ತಿಂಥಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 5.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಬೀದರ್–ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 150ಯು ಅಪಘಾತಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು, ಈ ಭಾಗದ ಉದಾಸೀನತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ನೆರೆಯ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ವರೆಗೆ ಎನ್ಎಚ್–150 ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ 9 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹತ್ತಿಗೂಡೂರಿನಿಂದ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವರೆಗೆ ಅದು ಕೇವಲ 5.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳು ಆವರಿಸಿವೆ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಥಿಣಿ, ಬಂಡೋಳಿ, ಶಾಂತಪುರ, ಹುಣಸಿಹೊಳೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜ ನಿದರ್ಶನ ಈಚೆಗೆ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಬಸ್– ಕಾರು ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ.

'ಎನ್ಎಚ್ 150ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಜನಪ್ರತನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಂತಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಭೀಮನಗೌಡ.

'ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಈಗ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು– ಗುಂಡಿಗಳು, ಸೂಚನ ಫಲಕಗಳು ಅಳವಡಿಸದೆ ಇರುವುದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹಾಲಬಾವಿ.

2018ರಲ್ಲೇ 8000 ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ!

'2018–19ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 150ರ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು– ತಿಂಥಿಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟವಿತ್ತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು. 'ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವ