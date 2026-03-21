ಯಾದಗಿರಿ: ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯ ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸೈದಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸ್ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಸ್ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ರಾಚನಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೈದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಡಿಪೊಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್, ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೈದಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಬಂದ ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಚನಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಕದ್ದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಬಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಜಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ:

'ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯ ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.