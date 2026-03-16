ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತೊರೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ: ಭಾರತಿ ದರ್ಶನಾಪುರ ಸಲಹೆ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮತ್ತು ಕಂದಾಚರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡೆ ಭಾರತಿ ಎಸ್.ದರ್ಶನಾಪುರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಂಕಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಮುಡಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮಹಾಸ್ವಾಧಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.

ಹಾಸ್ಯವಾಗ್ಮಿ ಇಂಧೂಮತಿ ಸಾಲಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪುತ್ರನಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪುತ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸವಿತಾ ಸಾಬರೆಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಕರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿ.ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಸುರೇಖಾ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಗಿರಿಜಾ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಹಳಿಮನಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ತುನ್ನೂರ, ಶ್ವೇತಾ ಬಸವರಾಜ ಬಿಳ್ಹಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುಳಾ ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹನಾ ಶರಣಗೌಡ ಕುರಕುಂದಿ, ದೀಪಾ ಅಂಬರೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಅರುಣಾ ಸಿದ್ದರಾಜರೆಡ್ಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಲತಾ ತಡಿಬಿಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.