B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್, DNM ಪಾಸಾದವರಿಗೆ AIIMSನಲ್ಲಿ 2251 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (All India Institute of Medical Sciences–AIIMS) ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2,551 'ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್' ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test –NORCET-10) ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ರಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 16 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಶುಲ್ಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ದೇಶದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್/ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಅಥವಾ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (DNM- ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್) ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಸಾದವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ದೇಶದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್/ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ 30. ಮೀಸಲು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿನೇ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹2,400. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

.

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ (ಸಿಬಿಟಿ) ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತ: ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ 90 ನಿಮಿಷ. 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 1:5 ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು 160 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 160 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ. 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 1:3 ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡೂ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ 1 ಅಂಕ ನೆಗಟಿವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದು ಏಮ್ಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರು ತಾವು ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತಾನುಸಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಮ್ಸ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು www.aiimsexams.ac.in ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

.

ಏಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ

'ಏಮ್ಸ್' ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಉನ