ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career career

B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್, DNM ಪಾಸಾದವರಿಗೆ AIIMSನಲ್ಲಿ 2251 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆ

anjunath C Bhadrashetti
Manjunath C Bhadrashetti
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:09 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 275 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ: ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 275 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ: ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪದವಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 349 ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ
ಪದವಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 349 ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ
RecruitmentJobsjobnursingAIIMSStaff NurseBsc Nurse

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT