ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು

ಅಂಕೋಲಾ: 'ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಯಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಲಹೆಗಾರ ಗಂಗಾಧರ ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಾಮಧಾರಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಆಶಾ ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ದುಡಿದಷ್ಟು ವೇತನ ಸಿಗದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೊಷಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಾಯ್ಕ, 'ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅರಿತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂಟ್, ಸೀತಾ ನಾಯ್ಕ, ವಂದನ ಕುಣಬಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯ್ಕ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯ್ಕ, ರಾಧಿಕಾ ಗೌಡ, ಮಂಗಳಾ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯ್ಕ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>