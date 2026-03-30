ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ವಂಚನೆ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೇಘಾ ಮಾರಡೋಳಕರ, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹೈದರ್ಅಲಿ ಉಜೈನವಾಲಾ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>'ಮೇಘಾ ಮಾರಡೊಳಕರ ನಮಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾನಸಿ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವಿನಾಶ ಅವರು, ಫೆ.22ರಂದು ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಮೇಘಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹೈದರಅಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ 72 ಖಾತೆಗಳ ಪೈಕಿ 47 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, 144 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆ 47 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1.27 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಟ್ಕಾ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಮಟ್ಕಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಫುಲಭಾಗ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಂಜು ಪಾಟೀಲ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲವಾಡದ ಯಮನಪ್ಪ ಕುರಬರ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡೋಳಿಯ ಸಾಯಿನಾಥ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಿರಣ ಶಿರೋಳಕರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>