ಭೂಮಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್: ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಭೂಮಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಅರ್ಹತೆ: 21ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನೂನು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಅಥವಾ ತಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹25,500 ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 31-03-2026</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್.</p><p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url:www.b4s.in/praja/BHFP1</p>