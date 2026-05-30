ಜೂನ್ 2ಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

<p>ಬಿಡದಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಡದಿಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಇ, ಎ೦.ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಎ೦.ಕಾಂ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಐಟಿಐ, ಬಿಸಿಎ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊ೦ದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 99802 66988 ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಸ೦ಚಾಲಕರ ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ: 96067 47534 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸ೦ಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎ೦. ಲಿ೦ಗಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-14-1909456275</p>