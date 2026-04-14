ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ

ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು): 'ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಹದ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಲು ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿಸಿಪಿಡಿ ಕಚೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಮಾಲು ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರಿನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಜತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಅಂಗವಿಕಲರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗುವ ಬದಲು ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಜೈನ್, 'ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಲೀಕರು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಲು ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ. ಒಡೆಯರ್,. ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೂಗಾರ್, ಅಭಿಲಾಷ್, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>