ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 36 ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಳಿ (ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್) ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ–ಕೆಟಗರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 36. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯ 'ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ' ((Pre-Cocoon Sector) ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 30 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ EWS ಗಳಿಗೆ ₹1000. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 2025 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಆರ್ ನಡೆಸುವ ಎಐಸಿಇ–ಜೆಆರ್ಎಫ್/ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರಿಫಿಕೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಯೋಮಿತಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು. ಮೀಸಲು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು.

ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://www.csb.gov.in/ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

––

ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ (Central Silk Board-CSB) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 1948ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಡಿವಾಳ ಬಳಿ ಇದೆ.