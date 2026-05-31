ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಜೂನ್‌ 2ಕ್ಕೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈನಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ (ಎನ್ಟಿಟಿಎಫ್), ಜೆ.ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗಾಲ್ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುಪರ್ವೈಸರ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್(ಎನ್ಸಿವಿಇಟಿ), ಟೆಲಿಕಾಲರ್, ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕ, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ 18ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 3 ಸೆಟ್ ಸ್ವವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ದೂರವಾಣಿ:08262–295538, 9945198500) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-126-258269239</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>