ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ 22ರಂದು

ದಾಂಡೇಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ. ಉಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರವಾರದ ಯೋಜನಾ ವಿನಿಮಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಚೇರಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇ 22ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಸಿಎ, ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಕಾಂ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ಬಿ.ಇಡ್, ಐ.ಟಿ.ಐ, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು, https://forms.gle/U2vwCo5urbEaP2bX9ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ: 9844301541, 9243976836, 9481135727 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ. ಒಕ್ಕುಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-20-1813572853