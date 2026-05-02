‘ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ’

ದಾಂಡೇಲಿ: 'ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರವೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕ, ವೇತನ, ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಲೀಮ್ ಸಯ್ಯದ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಧವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್, ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಗೌಡ, ರಾಮು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೊಳ, ಭಾಷಾ ಶೇಖ, ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಣಿಗೇರ, ತೀರ್ಥ ರಾಮ ಮಿಶ್ರ, ವಿನಾಯಕ ಗಿರಿ, ಅನ್ವರ್, ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯ್ಕ, ದೀಪಕ್ ನಾಯ್ಕ, ಮ್ಯಾತ್ಯೋಸ್ ತಲಪಾಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>